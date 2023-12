Business news: Serbia, al via la valutazione per eventuale vendita compagnia Aviogenex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia per la concessione delle licenze ai curatori fallimentari (Alsu) della Serbia ha avviato le procedure di valutazione per la possibile vendita della compagnia aerea Aviogenex. Lo riferisce il sito “Biznis”, precisando che Aviogenex è una compagnia aerea fondata nel 1968 dal colosso jugoslavo Genex per effettuare voli charter. All'inizio degli anni ’90 la flotta era composta da dieci aerei Boeing. Oggi, se gli asset di Aviogenex dovessero essere venduti considerando l'azienda un debitore fallimentare, un potenziale compratore acquisirebbe la proprietà di un Boeing 737-200 a condizioni vantaggiose. Secondo i dati Alsu, infatti, tra le risorse più significative di Aviogenex compare l'aereo passeggeri Boeing 737-200 Yu-Anp, che si trova attualmente nel complesso aeroportuale Nikola Tesla di Belgrado, nonché l'aereo sportivo Dr-400/180 Yu-Bpp, che si trova all'aeroporto di Pancevo. (Seb)