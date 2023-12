Legge Bilancio: Confagricoltura, positive misure a sostegno di imprese e consumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confagricoltura plaude a diverse misure a supporto del settore primario, inserite nella Legge di Bilancio; in particolare: il Fondo per la gestione delle emergenze in agricoltura che prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026; il differimento, dal primo gennaio 2024 al primo luglio 2024, della decorrenza dell'imposta sui manufatti in plastica monouso e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate. La manovra risponde alle richieste della Confederazione - riferisce una nota - in merito alla reintroduzione delle misure di intervento per la previsione della liquidità aziendale, al fine di evitare il sovraindebitamento. Significativo il sostegno alle imprese, tramite il finanziamento del credito di imposta per il Mezzogiorno (pari a 1,8 miliardi di euro); le dotazioni di bilancio per i contratti di sviluppo e le misure agevolative della cosiddetta "Nuova Sabatini". (segue) (Com)