Legge Bilancio: Confagricoltura, positive misure a sostegno di imprese e consumi (2)

- Accolta anche la richiesta di intervento, da parte di Confagricoltura, per nuovi stanziamenti finalizzati alla ricostruzione dei territori interessati dai sismi degli anni scorsi e dagli eventi alluvionali manifestatesi dal primo maggio 2023. Palazzo della Valle auspica un progressivo aumento degli interventi sistemici a vantaggio del sistema imprese, guardando con favore all'incentivazione di ogni azione che possa favorire la ripresa dei consumi. Bene, dunque, l'introduzione del "Bonus spesa", cosiddetto "Social Card", che può stimolare l'acquisto di prodotti dell'agricoltura italiana. Si sottolinea, infine, la necessità di uno sforzo ulteriore su alcuni temi: la reintroduzione dell'Irpef (che possa almeno avvenire in modo graduale), la gestione del rischio in agricoltura e la tassazione retroattiva in relazione ai contratti di superficie. (Com)