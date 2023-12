Legge Bilancio: Conte, manovra da far invidia ai peggiori governi tecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si tagliano - prosegue Conte - gli investimenti sulla sanità rispetto al Pil e alle imprese si impongono nuovi costi e assicurazioni obbligatorie da mettere a bilancio anziché investimenti per stimolare la crescita e, con essa, le assunzioni. La cosa più strana è che questa Manovra lacrime e sangue ci sembrerà acqua e zucchero rispetto al macigno che Meloni ha scagliato sul Paese per i prossimi anni, chinando il capo di fronte a Germania e Francia. Con il nuovo patto di stabilità a cui si è piegata in Europa, infatti, l’Italia sarà costretta a tagli da oltre 12 miliardi l’anno che colpiranno i cittadini e i loro diritti. Meloni - conclude - ha accettato di dire ‘auf wiedersehen’ al futuro dei nostri ragazzi”. (Rin)