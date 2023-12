Legge Bilancio: Prisco, difende famiglie e imprese, interventi importanti su sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera “abbiamo approvato una manovra che, pure in un contesto economico complicato, risponde alla logica di buon senso di difendere famiglie, imprese e lavoro, di tenere i conti in ordine e al bisogno degli italiani di poter contare su un futuro di crescita, come gli indicatori economici stanno dimostrando”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno con delega al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, Emanuele Prisco. “In particolare, numerosi sono gli interventi in favore della sicurezza e del soccorso pubblico: dal rinnovo dei contratti alle nuove norme di tutela per gli operatori, agli investimenti sui mezzi ed al rifinanziamento dell'operazione ‘Strade sicure’ con l'impiego dei militari dell'Esercito a supporto delle Forze di polizia. Se fino a ieri lo Stato arretrava sul fronte della sicurezza, questo governo va avanti e somma queste misure a quelle contenute nei ‘pacchetti sicurezza’ e al potenziamento degli organici dello scorso anno sia delle Forze di polizia che dei Vigili del fuoco. Garantire il diritto alla sicurezza nelle sue diverse accezioni è uno dei principali obiettivi del governo per accompagnare la crescita dell'Italia", aggiunge. (Rin)