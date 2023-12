Francia: dal primo gennaio non saranno più accettati gli "imam distaccati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal primo gennaio in Francia non verranno più accettati gli "imam distaccati" che provengono da altri Paesi. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Gerald Darmanin in un messaggio inviato ai Paesi interessati da questa misura. Quelli che sono già sul territorio francese dovranno invece cambiare il loro statuto. Il primo aprile 2024 in Francia le associazioni che gestiscono luoghi di culto potranno assumere gli imam che verranno pagati direttamente con i loro fondi. (Frp)