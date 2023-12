Business news: Spagna, dal 2026 Paese fuori da classifica delle 15 prime economie al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bassa crescita demografica e gli scarsi progressi nella produttività potrebbero condannare la Spagna a uscire dalla classifica dei 15 Paesi più importanti al mondo a livello economico. È quanto emerge da una pubblicazione del think tank britannico Centre for Economics and Business Research (Cebr), ripresa dalla stampa spagnola, che analizza l'evoluzione del Pil delle diverse economie mondiali nel breve, medio e lungo periodo. Tra il 2004 e il 2007 la Spagna era l'ottava economia mondiale, ma dopo la crisi finanziaria e la recessione del 2015 l'economia iberica ha perso progressivamente produttività. Secondo il rapporto, il tasso di crescita annuale del Pil spagnolo rallenterà a una media dell'1,6 per cento nei prossimi cinque anni, per poi scendere all'1,5 per cento tra il 2029 e il 2038. Di conseguenza, nei prossimi 15 anni la Spagna perderà un posto nella classifica economica mondiale, passando dal 15mo posto del 2023 al 16mo nel 2038. In base alle proiezioni del Cebr nel 2038, la Cina sarà già la prima potenza mondiale, seguita da Stati Uniti, India, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Brasile, Corea del Sud, Canada, Indonesia, Italia, Australia, Russia, Messico e Spagna. (Spm)