Business news: in Serbia nasce YugoGpt, l’intelligenza artificiale che unisce i Paesi della ex Jugoslavia

- In sole 24 ore di "prova" circa mille persone hanno "chiacchierato" con YugoGpt, il primo grande modello linguistico regionale che comprende serbo, croato, montenegrino e bosniaco. Lo ha annunciato il suo creatore, Aleksa Gordic, esperto serbo di intelligenza artificiale. Secondo quanto riferisce il sito “Biznis”, Gordic, che ha alle spalle un’esperienza lavorativa presso Microsoft e Google, ha invitato tutti gli interessati a provare le possibilità di YugoGpt all'indirizzo yugochat.com, e poco prima ha annunciato di aver lanciato la startup Runa AI. L'idea alla base di YugoGpt, come ha detto Gordic, è quella di imparare a fare più o meno la stessa cosa di ChatGpt per l'inglese: capire testi, rispondere a domande e in generale essere utile a persone e aziende che provengono dai Paesi della regione. (Seb)