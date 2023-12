Legge Bilancio: Lollobrigida, azioni strategiche per sostegno agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istituito un fondo per le emergenze in agricoltura con 300 milioni di euro e potenziato la “Card dedicata a te”, che passa da 500 a 600 milioni di euro. “Dopo aver ottenuto il raddoppio delle risorse del Pnrr per il comparto agricolo, con la legge di Bilancio approvata dal Parlamento confermiamo la centralità del mondo agricolo”. Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. “Introduciamo importanti novità e, allo stesso tempo, confermiamo e potenziamo alcune misure. Ringrazio deputati e senatori, per l'attenzione nei confronti dell'asset primario della nostra Nazione. In questo modo, ancora una volta, dimostriamo la volontà di valorizzare e tutelare le produzioni del comparto. Abbiamo puntato su azioni puntuali per dare risposte concrete ad un settore che risulta, sia a livello nazionale sia internazionale, sempre più strategico. Vogliamo rafforzare la competitività dei nostri prodotti e delle nostre filiere, che tengono alto il nome del Sistema Italia nel mondo, sinonimo di eccellenza e qualità", aggiunge. Tra le misure per il comparto, il Fondo per le emergenze in agricoltura è finalizzato per interventi in situazioni di crisi di mercato, sostenendo gli investimenti delle imprese che operano nell'ambito agricolo, agroalimentare, zootecnico e in quello della pesca e dell'acquacoltura. (segue) (Rin)