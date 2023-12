Cile:a novembre produzione industriale aumento del 2,7 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A novembre l'Indice della produzione industriale del Cile (Ipi) è cresciuto del 2,7 per cento su base annua. Lo riferisce un comunicato dell'Istituto cileno di statistica (Ine). "Il risultato viene spiegato dall'aumento registrato nei settori manifatturiero e minerario", si legge nel documento. L'indice della produzione manifatturiera (Ipman) ha registrato un aumento del 4,5 per cento su base annua e l'Indice della produzione mineraria (Ipmin), è cresciuto dell'1,8 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'indice di produzione di energia elettrica, gas e acqua (Ipega), ha invece registrato un calo dello 0,1 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, "principalmente a causa della minore attività registrata nel settore idrico, che è diminuito dell'1,1 per cento", spiega il comunicato.(Abu)