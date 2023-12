Legge Bilancio: Conte, manovra da far invidia ai peggiori governi tecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la maggioranza di Giorgia Meloni “approva una legge di Bilancio di tagli e tasse da far invidia ai peggiori governi tecnici”. Lo scrive sui social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Una Manovra con cui Meloni, Salvini e Tajani continuano la stagione dei tagli ai danni dei pensionati. Un colpo di scure da quasi 60 miliardi in 20 anni, se consideriamo questa e la precedente finanziaria. Si colpiscono anche le rivalutazioni delle pensioni del ceto medio e quelle future di dipendenti pubblici, come medici, infermieri, insegnanti. Su chi è in condizioni di povertà avevano già fatto cassa per 2 miliardi l’anno, tagliando il Reddito di cittadinanza. Il salasso è confermato e riguarda chi fatica con l’affitto e con il mutuo, oltre che i lavoratori sottopagati: la maggioranza ha nuovamente detto no al salario minimo legale. Arrivano due miliardi di nuove tasse (ma alle banche non vengono fatti pagare due miliardi di tasse sugli extraprofitti)", aggiunge. (segue) (Rin)