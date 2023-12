Legge Bilancio: Locatelli, grande attenzione per fasce più deboli società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento ha approvato la manovra finanziaria per il 2024, che include la creazione di un Fondo unico Disabilità con un budget di oltre 552 milioni di euro. “Questa legge di Bilancio dimostra una grande attenzione per le fasce più deboli della società, con la proroga del taglio al cuneo fiscale e dell'Irpef a più scaglioni, il rinnovo del bonus per le barriere architettoniche e facciate per i nuclei familiari in difficoltà”. Lo scrive su Facebook il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Nonostante i progressi fatti, c'è ancora molto lavoro da fare e mi impegnerò a portare avanti queste iniziative. In particolare, per quanto riguarda l'inclusione e la disabilità, è evidente che ci sono ancora troppe rigidità e complicazioni che le persone e le famiglie devono affrontare. Nel 2024 ci concentreremo ancora di più nel far comprendere a coloro che non capiscono l'importanza di mettere al centro le persone anziché seguire vecchie pratiche. I sistemi possono essere cambiati e le procedure semplificate, basta applicare buonsenso e impegnarsi maggiormente. Non basta soltanto parlare e non bastano nemmeno le risorse concrete. Dobbiamo essere tutti uniti e sfruttare ogni occasione, grande o piccola, per far emergere il grande potenziale delle persone, delle associazioni e delle istituzioni che possono collaborare con gli enti. È importante iniziare a parlare di un Paese che è accessibile per tutti, sia nella salute, nel lavoro, a scuola che nel tempo libero, ogni giorno e in ogni momento. Per tutti. E, soprattutto, dobbiamo garantire a ogni persona il diritto alla felicità che merita. Sempre. Si può!”, aggiunge. (Rin)