Ex Ilva: Spera (Ugl Metalmeccanici), 8 gennaio limite ultimo per risposta ArcelorMittal al governo

- L'8 gennaio è il limite ultimo per una risposta di ArcelorMittal al governo sul futuro dell'ex Ilva, dopo si prenderanno le decisioni conseguenti presumibilmente il giorno 9 gennaio dove è stato già convocato un nuovo tavolo governo-sindacato. È quanto ha dichiarato il segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, a margine dell'incontro appena conclusosi a palazzo Chigi tra i segretari generali di UglM, Fiom Cgil, Fim Cisl e Uil Uilm. "Nuovo incontro e nuova partita in orbita ex Ilva, dove oggi, venerdì 29 dicembre, ci siamo confrontati ancora una volta sindacati e governo. Dal canto Ugl Metalmeccanici, a questo punto chiediamo una soluzione veloce per non mettere a rischio territori, lavoratori e filiere collegati ad Acciaierie d'Italia. D'altronde il 31 maggio scade il contratto di affitto degli impianti ex Ilva con i commissari straordinari. Se entro quella data Acciaierie d'Italia non comprerà gli impianti, questi rientreranno nella disponibilità dei commissari. E tutto tornerà drammaticamente al punto di partenza", ha aggiunto Spera. "Il tavolo di confronto era in agenda dopo il rinvio, l'ennesimo, della scorsa volta. L'ultimo incontro si era tenuto il 20 dicembre". (segue) (Rin)