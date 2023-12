Legge Bilancio: Rizzetto (Fd’I), obiettivo è contrastare l'elevata inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure previste dalla legge di Bilancio 2024 “hanno l'obiettivo di contrastare l'elevata inflazione”. Lo afferma in una nota il presidente della commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di Fratelli d’Italia. “Sono misure che puntano a ridurre la pressione fiscale a sostegno dei redditi medio-bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Vi sono inoltre misure in favore delle famiglie numerose e per la natalità, per la sanità, per il rinnovo dei contratti della Pa, oltre a incentivi e a meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono e per quelle che decidono di ritornare a produrre in Italia. È una manovra seria e responsabile e nel 2024 porteremo avanti progetti e obiettivi a favore del rilancio economico dell'Italia", aggiunge. (Rin)