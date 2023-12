Auto: i sindacati aprono ai produttori cinesi contro il monopolio di Stellantis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta con il tabù del produttore automobilistico unico, a Torino deve arrivare un altro costruttore. Nessun pregiudizio sui cinesi purché rispetti le regole europee e italiane. Soltanto attraverso il rilancio di Mirafiori l'indotto può riprendere a camminare. Lo hanno affermato Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm oggi durante una conferenza stampa sulla situazione di Stellantis in Italia. I sindacati hanno presentato un documento per consolidare il rilancio di Mirafiori. Nel testo si chiedono nuovi modelli, la risoluzione della crisi anagrafica, l'implementazione della produzione di componentistica e il potenziamento del ruolo di Torino come Polo di ricerca e progettazione. (segue) (Rpi)