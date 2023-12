Legge Bilancio: Magi, è anti-italiana, nulla per crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pratica è una legge di Bilancio “anti-italiana, ecco perché abbiamo detto no a questa manovra del governo Meloni”. Lo scrive sui social il segretario di Più Europa, Riccardo Magi. “Nessuna riforma economica. Nulla per la crescita. Zero per la concorrenza. Briciole per scuola, ricerca e istruzione. Niente per la sanità. Tanto deficit e troppo debito pubblico sulle spalle dei giovani. Solo qualche misura spot per il lavoro. Taglio Irpef e del cuneo fiscale solo temporaneo. Mance e mancette a fini elettorali. Corporazioni e lobby amiche difese e garantite”, aggiunge. (Rin)