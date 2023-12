Gaza: Israele, scoperto e distrutto un nascondiglio di Sinwar nel nord della Striscia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno individuato e demolito un appartamento appartenente al leader del movimento islamista palestinese Hamas Yahya Sinwar nel nord della Striscia di Gaza, insieme a un ampio sistema di tunnel sottostanti. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter). L'appartamento si trovava nella periferia di Gaza City. Nell'appartamento sono stati trovati "molti reperti" che ne testimonierebbero l'uso come nascondiglio da parte di Sinwar. Secondo le Idf, il pozzo del tunnel era profondo circa 20 metri e conduceva a un tunnel lungo 218 metri con diverse diramazioni. I passaggi sotterranei erano dotati di elettricità, sistemi di filtraggio dell’aria, impianti idraulici, sale di riposo e di preghiera e altre attrezzature volte a consentire ai membri di Hamas di rimanere nascosti per lunghi periodi. Il tunnel è stato successivamente distrutto dalle unità del genio. (Res)