Gaza: media, Qatar a Israele, "Hamas in linea di principio d'accordo su ripresa negoziati"

- Il movimento islamista palestinese Hamas “è d'accordo in linea di principio” a riprendere i negoziati per il rilascio di altri ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre, in cambio di una tregua di una settimana nella Striscia di Gaza. È questo il messaggio consegnato a Israele dai mediatori del Qatar, secondo quanto riporta il sito di notizie "Walla", citando tre funzionari israeliani. Secondo il rapporto, i colloqui restano incentrati su una proposta presentata dal capo del Mossad David Barnea che prevederebbe il rilascio di circa 40 ostaggi, tra cui donne ancora detenute da Hamas, uomini sopra i 60 anni e persone con gravi problemi di salute. In cambio degli ostaggi, Israele sospenderebbe le operazioni militari a Gaza per una settimana o due e rilascerebbe un certo numero di prigionieri palestinesi. (Res)