Legge Bilancio: Schillaci, importante impegno per salute

- Abbiamo approvato una manovra finanziaria che interviene su due grandi urgenze: ridurre le liste d'attesa e valorizzare il personale sanitario. È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, commentando l'approvazione della legge di bilancio 2024. “In tre anni – spiega –destiniamo 11,2 miliardi in più al fondo sanitario. Garantiamo risorse importanti per il rinnovo dei contratti degli operatori sanitari, aumentiamo la remunerazione delle prestazioni aggiuntive e si rifinanziano i piani operativi delle Regioni per ridurre le liste d'attesa. Aumentano le risorse per il fondo dell'Alzheimer, garantiamo fondi per l'aggiornamento dei Lea e per rafforzare l'assistenza territoriale con nuove assunzioni. Abbiamo salvaguardato il personale sanitario dagli effetti della norma sulle pensioni escludendo i trattamenti di vecchiaia e limitando l'impatto sulle pensioni anticipate. Sono solo alcune delle misure che dimostrano come la salute sia una priorità di questo governo". "Nel corso del prossimo anno, contando sul proficuo coinvolgimento del Parlamento, - aggiunge il ministro - saremo impegnati a portare a compimento i disegni di legge collegati alla manovra per la riorganizzazione della rete ospedaliera e il riordino delle professioni sanitarie. Abbiamo posto le basi per modernizzare e rendere ancora più efficiente il nostro servizio sanitario nazionale che è, e resta, pubblico e universalistico". (Rin)