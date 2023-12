Ex Ilva: Spera (Ugl Metalmeccanici), 8 gennaio limite ultimo per risposta ArcelorMittal al governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assemblea dei soci - ha sottolineato Spera - si è chiusa ieri pomeriggio con il rifiuto di ArcelorMittal a finanziare la società, che è in una condizione catatonica, secondo la quota che gli spetta come azionista di controllo: ancora due mesi di Via Crucis con una liquidità ridotta ai minimi termini, tutti quanti, inclusa ArcelorMittal, che ha chiesto la nuova assemblea, si rendono ormai conto della gravità della situazione, con una ex Ilva che rischia di trasformarsi rapidamente da impresa in via di decozione a impresa decotta. La richiesta che arriva dall'Ugl Metalmeccanici a questo punto è chiara: l'ex Ilva deve tornare pubblica, non ci sono alternative. Nessuno nasconde lo spettro del tracollo produttivo e del disastro occupazionale per la più grande azienda che gestisce l'acciaio, vitale anche per le altre filiere produttive. Sullo sfondo servono 300 milioni di euro sull'unghia, come si suol dire, per rilanciare subito la produzione e pagare la fornitura di gas. Non possono esserci più rinvii né dilazioni di tempo. La nostra richiesta è chiara: nazionalizzare l'ex Ilva. Lo chiediamo in considerazione anche perché quello di Genova è legato a stretto giro a quello di Taranto, dove si dovrà pensare un modello di sviluppo compatibile con l'ambiente ma che sappia garantire occupazione". (segue) (Rin)