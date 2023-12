Legge Bilancio: Carfagna, senza visione e non affronta emergenza Sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda legge di bilancio dell'era Meloni “è una manovra di corto raggio, senza visione, che accontenta pochi e scontenta molti, che non cambierà certo in meglio le cose per la stragrande maggioranza degli italiani". Lo scrive su Facebook Mara Carfagna, presidente di Azione, che aggiunge: "Ci sono pochissime risorse per la Sanità, assolutamente insufficienti per affrontare la grande emergenza nazionale, come sa bene chiunque deve fare i conti con liste d'attesa interminabili per sottoporsi a esami o sostenere cure nel pubblico. Non c'è nulla per la scuola, contro la dispersione scolastica. Non c'è nulla per la crescita, visto che Industria 4.0 non è stata rifinanziata e mancano incentivi veri per investimenti e formazione. La misura più rilevante è il rinnovo del taglio del cuneo fiscale, che vale circa 10 miliardi, ma che è stato finanziato solo per il 2024 e in deficit. Di buono ci sono i 40 milioni per la lotta alla violenza di genere: ma qui il merito è tutto delle opposizioni, la maggioranza non c'entra. Come Azione abbiamo avanzato altre proposte, indicando sempre le relative coperture, capitolo per capitolo. Il governo non le ha accolte - conclude Carfagna -, facendo scelte diverse. Gli italiani giudicheranno". (Rin)