Città metropolitana Roma: sala consiliare di Colonna intitolata al senatore Bruno Astorre

22 luglio 2021

- In rappresentanza della Città Metropolitana di Roma Capitale e del Sindaco metropolitano Roberto Gualtieri, "è stato un onore essere presente al Consiglio Comunale Straordinario di Colonna, che ha deliberato all'unanimità l'intitolazione della sua sala consiliare al Senatore Bruno Astorre". Così in una nota Cristina Michetelli, consigliera delegata della Città metropolitana di Roma. "Bruno è sempre stato orgoglioso della sua cittadina natale, dei suoi amici e dei suoi concittadini ed ha sempre manifestato un forte sentimento di appartenenza a tutto il territorio metropolitano. Un ringraziamento al sindaco Fausto Giuliani e a tutta l'amministrazione colonnese per aver organizzato questo bellissimo evento e un sentito abbraccio a Francesca Sbardella, ai familiari e agli amici di Bruno. Un ringraziamento particolare anche al Vicepresidente del Consiglio Regionale Daniele Leodori e al Senatore Luigi Zanda". (Com)