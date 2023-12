Ex Ilva: Spera (Ugl Metalmeccanici), 8 gennaio limite ultimo per risposta ArcelorMittal al governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra qualche settimana - ha proseguito - ci troveremo di nuovo di fronte a questo bivio e si dovrà decidere se portare in maggioranza lo Stato o continuare in questa situazione nella quale nessuno si prende la responsabilità di fare alcunché. Sarebbe l'ennesimo paradosso, è urgente intervenire e impedire che si chiuda in Italia la più grande acciaieria d'Europa con il rischio di mandare per strada migliaia di lavoratori. Per questo è necessario che ci sia un programma chiaro che eviti perdite di tempo e ulteriori trattative e trovi, invece, soluzioni importanti di garanzia come l'entrata in maggioranza dello Stato nel capitale dell'azienda, soluzione che da tempo abbiamo indicato e con noi anche molti industriali stanno indicando come possibile parte della soluzione. Per l'Ugl Metalmeccanici la questione dell'Ex Ilva, sempre più drammatica in Italia, al momento, servono 300 milioni di euro per far ripartire la produzione e pagare la fornitura del gas - ha concluso - Altra cosa urgente e che ormai è chiara a tutti, è quella di nazionalizzare l'Ex Ilva. È il tempo delle scelte non dei rinvii e con questo approccio siamo sempre aperti e disponibili a qualsiasi confronto sperando che il governo convinca Mittal a un accordo di uscita". (Rin)