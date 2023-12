Legge Bilancio: Meloni, manovra importante, avanti con determinazione e responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvata dal Parlamento la legge di Bilancio. “Ringrazio a nome mio e del governo i parlamentari di maggioranza di Senato e Camera per il sostegno e la compattezza dimostrati. Un segnale positivo per una Manovra importante, che mette al centro le famiglie, il lavoro e le imprese”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “In linea con i principi che guidano la nostra azione e con il programma che gli italiani hanno votato. Questa volta la Manovra viene approvata senza il voto di fiducia. Ringrazio per questo anche le opposizioni che, pur nel forte contrasto sui temi, hanno contribuito allo svolgimento del dibattito. E ora avanti con determinazione, coraggio e responsabilità”, aggiunge. (Rin)