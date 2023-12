Legge Bilancio: Rampelli (Fd’I), meno sprechi nei ministeri e più risorse per italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Otto miliardi di euro di tagli alle spese discrezionali all'interno dei ministeri, più risorse per gli italiani. “Riduzione del cuneo fiscale a sostegno dell'occupazione e dello sviluppo, sostegno alle famiglie e della natalità, Ponte sullo Stretto per realizzare il sogno di collegare la Sicilia all'Italia e all'Europa, scuola e sanità di nuovo centrali con l'aumento di finanziamenti. La prima vera manovra del Governo Meloni, perché su quella dello scorso anno c'era una forte impronta dell'esecutivo precedente, dimostra il mantenimento degli impegni elettorali”. E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati, Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. “Sempre coerenti al mandato popolare, stiamo realizzando passo dopo passo l'Italia che gli italiani vogliono. La costante denigrazione sterile da parte dell'opposizione è l'unica consolazione che può avere la sinistra a fronte dei risultati economici della Nazione, del comportamento virtuoso sul Pnrr, degli ottimi rapporti con le istituzioni europee, con infine oggi con il varo della manovra nei tempi previsti", aggiunge. (Rin)