Legge Bilancio: Schlein, appena in tempo per evitare esercizio provvisorio, figlia vostra arroganza

- Di ritardo in ritardo, di compromesso in compromesso "siamo arrivati fino ad oggi, appena in tempo per evitare l’esercizio provvisorio. Altro che forza e solidità della maggioranza: la manovra è figlia delle vostre divisioni”. Lo ha detto la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e sulla relativa nota di variazioni. “Oggi non avete scuse. Questa è una manovra pienamente figlia vostra: figlia dell’arroganza, negando ogni occasione di confronto, arrivando al veto ai vostri parlamentari di non presentare emendamenti”, ha aggiunto. (Rin)