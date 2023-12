Governo: Schlein, per noi massima aspirazione non è essere madre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Noi non pensiamo che la massima aspirazione di una donna sia quella di diventare madre e non pensiamo che il contributo delle donne alla società si misuri in base al numero dei figli che fanno. "L’aspirazione dovrebbe essere diventare Rita Levi Montalcini, alla cui Fondazione voi tagliate i fondi”. Lo ha affermato la deputata e segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in dichiarazione di voto, nell’Aula della Camera, sul disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 e sulla relativa nota di variazioni. (Rin)