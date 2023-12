Made in Italy: Lollobrigida, continua lavoro promozione nostre eccellenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del disegno sul made in Italy “continua il nostro lavoro di promozione e valorizzazione delle nostre produzioni di eccellenza anche per il settore agroalimentare e forestale". Così in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. "Con l'articolo 34 di questo provvedimento, introduciamo la possibilità per i ristoratori italiani all'estero di richiedere il rilascio della certificazione di "ristorante italiano nel mondo", per valorizzare quelle attività che, all'estero, offrono prodotti legati alle migliori tradizioni italiane, contrastando, allo stesso tempo, l'italian sounding e sostenendo la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco. Ci sarà anche un fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole. Per implementare i modelli di sviluppo per l'agroalimentare italiano e fornire opportunità e risorse per la crescita e il rilancio delle filiere, creiamo, nell'ambito dei distretti del cibo, i 'Distretti del prodotto tipico italiano' che avranno risorse ad hoc", aggiunge Lollobrigida. (segue) (Rin)