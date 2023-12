Made in Italy: Lollobrigida, continua lavoro promozione nostre eccellenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di qualità dell’Agenzia Nova ci ha accompagnato per vent’anni" Maria Elena Boschi

Presidente del Gruppo di Italia Viva alla Camera

21 luglio 2021

- "Inoltre, presso il Masaf istituiamo un fondo per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità e prevediamo la concessione, da parte di Ismea di mutui a tasso agevolato, a favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Per sostenere il rafforzamento di imprese boschive e dell'industria della prima lavorazione del legno stanziamo 25 milioni di euro, per il 2024, per la concessione di contributi a fondo perduto e di finanziamenti a tasso agevolato", conclude il ministro Lollobrigida. (Rin)