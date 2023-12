Ucraina: Biden, obiettivo Putin di "cancellare" il Paese non è cambiato, va fermato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il massiccio attacco aereo lanciato nella notte sull'Ucraina, il più grande effettuato dalla Russia dall'inizio della guerra, dimostra che l'obiettivo del presidente Vladimir Putin "di cancellare l'Ucraina e sottomettere il suo popolo" non è cambiato e per questo "va fermato". Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in una nota della Casa Bianca pubblicata oggi, nella quale definisce l'attacco "un duro promemoria per il mondo che, dopo quasi due anni di questa guerra devastante, l’obiettivo di Putin rimane immutato". "Questo massiccio bombardamento ha utilizzato droni e missili, compresi missili con capacità ipersonica, per colpire città e infrastrutture civili in tutta l’Ucraina. Secondo quanto riferito, i bombardamenti hanno colpito una maternità, un centro commerciale e aree residenziali, uccidendo persone innocenti e ferendone decine di altre", si legge nella nota. Biden precisa che contro l'attacco Kiev ha schierato i sistemi di difesa aerea che gli Stati Uniti ed altri partner hanno consegnato al Paese ma esorta il Congresso ad intraprendere "azioni urgenti nel nuovo anno" per poter continuare gli invii di armi a Kiev e proteggere non solo l'Ucraina ma "l’intera Alleanza Nato, la sicurezza dell’Europa ed il futuro delle relazioni transatlantiche". (segue) (Was)