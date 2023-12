Gorgonzola (MI): arrestato 37enne per incendio ad autovetture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di oggi, a Gorgonzola (MI), i Carabinieri della stazione, hanno dato esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale dell’obbligo di dimora nei confronti di un 37enne peruviano, con precedenti di polizia, per il reato di incendio in concorso. Il provvedimento cautelare scaturisce dagli esiti delle indagini avviate dai militari della stazione di Gorgonzola e sviluppate dalla sezione operativa della Compagnia di Pioltello, che hanno consentito di ritenere il predetto responsabile di aver coadiuvato il 41enne italiano, arrestato l’11 dicembre in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare coercitiva emessa dal G.I.P. presso il Tribunale Ordinario di Milano, per aver incendiato l’autovettura Tesla in uso alla ex fidanzata del predetto che nei primi giorni del mese di novembre, avrebbe assunto atteggiamenti persecutori nei confronti della ex fidanzata, ponendo in essere comportamenti violenti, estrinsecatisi in appostamenti e minacce nei pressi della sua abitazione culminati, la notte del 20 novembre scorso, con l'incendio di quattro autovetture, tra cui quella in uso alla donna, parcheggiata nei pressi della sua abitazione. (Com)