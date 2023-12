Ex Ilva: Benaglia (Fim), situazione gravissima, no buone notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo davanti ad una situazione gravissima per quanto riguardo lo stato e le prospettive dello stabilimento. "Non abbiamo buone notizie da dare ai lavoratori”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia, al termine dell’incontro tra governo e sindacati sull’ex Ilva a palazzo Chigi. “Il governo - ha chiarito - ci ha formulato tre ipotesi: continuare a gestire la partita con Mittal, che per noi non è un’ipotesi positiva; trovare una soluzione consensuale con l'uscita di Mittal, che per noi è l’ipotesi su cui insistere; o trovare in prospettiva dei nuovi privati ma prima serve salire in maggioranza. Infine c'è l'ipotesi disastrosa dell’amministrazione straordinaria, ma abbiamo chiesto all'esecutivo di non considerarla assolutamente". Inoltre, il governo “ci ha confermato l’incontro con i vertici di Mittal per l’8 gennaio ed è fortemente preoccupato di non avere contenzioni o penali da pagare. Noi abbiamo ribadito che più importante è la situazione dello stabilimento e del gruppo, che è di grandissima emergenza”, ha concluso. (Rin)