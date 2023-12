Viterbo: Paterna (Fd'I), accordo a Tarquinia su comodato d'uso di terreni comunali a Liceo Cardarelli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comune di Tarquinia, la provincia di Viterbo e la Regione Lazio hanno raggiunto un'intesa sulla concessione di alcuni terreni comunali all'Istituto di Istruzione Superiore Vincenzo Cardarelli. il 28 dicembre, la giunta comunale ha approvato l'apposita delibera contenente i dettagli della concessione. "Sono davvero contenta - dice in una nota la consigliera regionale Valentina Paterna - che questa fase sia arrivata ad un epilogo positivo sia per le istituzioni coinvolte che per l'istituto Cardarelli. Avevamo promesso che entro fine anno avremmo trovato una quadra e così è stato, abbiamo rispettato i termini. I ragazzi potranno continuare ad usufruire di spazi che si sono dimostrati fondamentali nel percorso didattico. Questo è stato possibile grazie alla sensibilità del sindaco Giulivi e all'apertura del presidente Romoli". (Com)