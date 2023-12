Gaza: Israele estende operazioni mentre Hamas discute proposta cessate il fuoco al Cairo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’84esimo giorno di guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno esteso le operazioni nell'area di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, mentre una delegazione del gruppo armato si trova al Cairo per discutere una proposta formulata dall’Egitto per porre fine alle ostilità. In precedenza, il capo del Servizio di informazione dello Stato (Sis) egiziano, Dia Rashwan, aveva chiarito i dettagli dell'iniziativa che prevede tre fasi successive e collegate, che dovrebbero concludersi con il cessate il fuoco. Secondo quanto rivelato da alcune fonti al quotidiano egiziano “Al Masry al Youm” la delegazione ha illustrato le proprie posizioni su punti cruciali dell’eventuale accordo, come il numero dei prigionieri palestinesi che Israele rilascerebbe in cambio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e le garanzie di un completo ritiro militare dalla Striscia di Gaza. Secondo il quotidiano israeliano “Jerusalem Post” tuttavia, Hamas avrebbe ribadito che non ci sarà alcun accordo sullo scambio di ostaggi e prigionieri fino a che non cesserà l’aggressione israeliana, aggiungendo di essere "aperto a qualsiasi iniziativa che possa porre fine a questa guerra genocida israeliana". (segue) (Res)