Gaza: Israele estende operazioni mentre Hamas discute proposta cessate il fuoco al Cairo (2)

- La proposta egiziana non contiene indicazioni sul futuro governo della Striscia di Gaza, tema che è oggetto di dibattito anche in Israele. A questo proposito, Rashwan aveva precisato che “tutto ciò che riguarda il governo palestinese è una questione prettamente palestinese”. In merito si sono espresse anche cinque fazioni palestinesi (Hamas, Jihad islamica, Fronte popolare per la liberazione della Palestina, Fronte democratico per la liberazione della Palestina e Fronte popolare per la liberazione della Palestina), concordando sulla formazione di un governo di unità nazionale “derivante da un consenso globale”. Nel frattempo, la quinta brigata delle Forze di difesa israeliane (Idf) è penetrata per la prima volta dall’inizio del conflitto nella Striscia di Gaza a Khirbat Khozaa, zona a sud dell'exclave palestinese da cui, il 7 ottobre scorso, i miliziani del movimento islamista palestinese Hamas hanno iniziato il loro attacco contro i cittadini del kibbutz di Nir Oz. (segue) (Res)