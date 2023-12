Gaza: Israele estende operazioni mentre Hamas discute proposta cessate il fuoco al Cairo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua a salire la tensione anche in Cisgiordania, dove le Idf hanno condotto una serie di raid in diverse aree del governatorato di Hebron. In seguito, quattro civili israeliani sono rimasti feriti dopo essere stati investiti da un'auto sempre nei pressi di Hebron. L’assalitore è stato ucciso dalle Idf. Prosegue inoltre lo scambio di fuoco al confine tra Israele e Libano, dove le Idf hanno attaccato presunte postazioni del movimento sciita filo-iraniano Hezbollah nell'area di Hamoul, nel sud del Paese dei cedri, in risposta a un precedente lancio di razzi verso lo Stato ebraico. Non si placa neppure il rischio di espansione regionale del conflitto. Secondo una fonte militare siriana “il nemico israeliano ha effettuato un attacco aereo verso il Golan siriano occupato, prendendo di mira alcuni punti della regione meridionale", e ha aggiunto: "Le nostre forze di difesa aerea hanno risposto ai missili dell'aggressione e ne hanno abbattuto la maggior parte”. (Res)