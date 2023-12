Legge Bilancio: Assobibe, rinvio "sugar tax" a luglio posticipa problema, subito confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ulteriore rinvio a luglio 2024 - continua il presidente di Assobibe - è un segnale della consapevolezza del Governo degli effetti dannosi di questa tassa, priva di risultati diretti sulla salute, come dimostrano le esperienze dei Paesi dove è stata introdotta, salvo poi cancellarla – afferma Pierini -. Siamo consapevoli che cancellare una tassa per la quale c’è già un decreto attuativo è operazione complessa e il suo ennesimo posticipo è conferma della grande attenzione del Governo verso la filiera delle bevande analcoliche. Ciò nonostante chiediamo con forza un urgente intervento definitivo già nei primi mesi del 2024, così da permettere alle imprese una programmazione adeguata di un anno che sarà incerto e difficile”. (Com)