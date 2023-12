Legge Bilancio: via libera definitivo da Aula Camera, ecco le principali misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stata approvata in via definitiva la legge di Bilancio 2024. L’Aula della Camera ha dato il via libera finale con 200 voti favorevoli e 112 contrari. Sono numerose le misure contenute nei 109 articoli del testo, che riguardano soprattutto lavoro, pensioni, famiglia e fisco. Infatti, 10 dei 24 miliardi di euro previsti, vengono investiti per confermare per il 2024 il taglio del cuneo fiscale e contributivo per le retribuzioni fino a 35.000 euro. Solo pochi degli oltre 2.500 emendamenti presentati in commissione Bilancio al Senato hanno ottenuto il proverbiale disco verde. Tra questi, quello delle opposizioni (Pd, M5s, Avs, Iv e Azione) che prevede 40 milioni di euro per il contrasto della violenza degli uomini sulle donne. In tema di infrastrutture sul Ponte sullo Stretto di Messina la Manovra riduce gli oneri a carico dello Stato di 2,3 miliardi (su un totale di circa 11,6 miliardi al 2032. Le risorse risparmiate vengono recuperate dal Fondo di sviluppo e coesione: 718 milioni arrivano dalla quota del fondo destinata alle amministrazioni centrali e 1.600 dalla quota destinata alle regioni Calabria e Sicilia. Quanto alla casa, la legge di Bilancio dedica misure che riguardano i mutui agevolati, ma anche la cedolare secca. Dal prossimo primo gennaio aumenteranno le aliquote di Ivie e Ivafe e sarà introdotta una tassazione sulle plusvalenze per le vendite di immobili oggetto di interventi del superbonus, entro 10 anni dalla conclusione dei lavori. L'intento è disincentivare le vendite speculative di abitazioni ristrutturate grazie alla maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio. (segue) (Rin)