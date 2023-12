Ex Ilva: da governo impegno per continuità produttiva, per sindacati “incontro negativo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Massimo impegno per garantire la continuità produttiva, vagliando le ipotesi in campo atte a evitare il ricorso all’amministrazione straordinaria. È quanto ha assicurato il governo ai sindacati, nel corso del tavolo sull’ex Ilva convocato oggi a palazzo Chigi. A tal fine, il governo ha già fissato un incontro il prossimo 8 gennaio con l’azionista di maggioranza, al quale saranno chieste precise garanzie su investimenti, livelli di produzione, sicurezza dei lavoratori, salvaguardia degli impianti e tutela ambientale. Il governo, secondo quanto riferisce palazzo Chigi, continuerà a mantenere costantemente informati i sindacati, che saranno convocati nuovamente dopo l’incontro con l’azionista. Alla riunione hanno preso parte, per il governo, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Presente in videocollegamento il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone. Per i sindacati erano presenti i rappresentanti di Fiom Cgil Michele De Palma, Fim-Cisl Roberto Benaglia, Uilm-Uil Rocco Palombella, Usb Francesco Rizzo e Ugl metalmeccanici Giovanni Antonio Spera. “Siamo a un passo dallo scontro perché abbiamo chiesto al governo, in due incontri, di assumere una posizione chiara all’incontro con Mittal, ovvero l'assunzione di responsabilità e la salita pubblica e a oggi ci sono state riproposte altre due soluzioni che non vanno nella direzione auspicata e chiesta dai lavoratori e dai sindacati, quindi il governo si sta assumendo una responsabilità e lo devono sapere”, ha dichiarato il segretario generale della Fiom-Cgil, Michele De Palma, al termine dell’incontro. (segue) (Rin)