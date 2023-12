Ex Ilva: da governo impegno per continuità produttiva, per sindacati “incontro negativo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo incontro dei sindacati “è fissato per il 9-10 gennaio, dopo quello dell'8 tra il governo e Mittal. Ma devono sapere che per noi o c'è un elemento di condivisione o è del tutto evidente che sceglieremo le strade per far valere le nostre ragioni nei confronti dell'azienda e di questo discuteremo con le altre organizzazioni sindacali e con le lavoratrici ed i lavoratori perché è a rischio la salute, la sicurezza, l'ambiente e il futuro dell'industria siderurgica nel nostro Paese”. In questo, ha chiarito De Palma, “siamo l'unico Paese che non riesce a costruire una vera transizione perché siamo ostaggio di un amministratore delegato e di una multinazionale. Bisogna rompere questa situazione ed evitare l'amministrazione straordinaria perché metterebbe in serio pericolo le garanzie occupazionali per le lavoratrici e i lavoratori”, ha concluso. “Siamo davanti ad una situazione gravissima per quanto riguardo lo stato e le prospettive dello stabilimento. Non abbiamo buone notizie da dare ai lavoratori”, ha affermato il segretario generale della Fim-Cisl, Roberto Benaglia. “Il governo - ha chiarito - ci ha formulato tre ipotesi: continuare a gestire la partita con Mittal, che per noi non è un’ipotesi positiva; trovare una soluzione consensuale con l'uscita di Mittal, che per noi è l’ipotesi su cui insistere; o trovare in prospettiva dei nuovi privati ma prima serve salire in maggioranza. Infine, c'è l'ipotesi disastrosa dell’amministrazione straordinaria, ma abbiamo chiesto all'esecutivo di non considerarla assolutamente". (segue) (Rin)