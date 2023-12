Ex Ilva: da governo impegno per continuità produttiva, per sindacati “incontro negativo” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il governo “ci ha confermato l’incontro con i vertici di Mittal per l’8 gennaio ed è fortemente preoccupato di non avere contenzioni o penali da pagare. Noi abbiamo ribadito che più importante è la situazione dello stabilimento e del gruppo, che è di grandissima emergenza”, ha concluso Benaglia. “Quello sull’ex Ilva a palazzo Chigi è stato l’ennesimo incontro negativo. Peggio di così non poteva andare, nel senso che siamo venuti per poter ascoltare da parte del governo quali dovevano essere le soluzioni per una situazione che dura ormai da diversi anni e che negli ultimi mesi è diventata drammatica” ma “soluzioni non ce ne sono state”, ha rimarcato il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. “Hanno continuato a dire che non c’è stata la possibilità di incontrare i vertici di Mittal ma nel frattempo abbiamo avuto la certezza che non c’è una posizione forte e stabile nei confronti di un gruppo industriale che continua a fare quello che vuole, continua a umiliare migliaia di lavoratori, e non fa investimenti ambientali. La produzione è ai minimi termini: non ci sono le condizioni per puntare su questo gruppo industriale”, ha concluso. (Rin)