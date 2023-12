Viterbo: varate ordinanze feste natalizie, no a fuochi d’artificio e bevande in vetro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il periodo delle feste natalizie - da oggi al 7 gennaio - sono state varate dalla sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, due ordinanze relative al divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie e contenitori di vetro o metallo; e di divieto di accensione o esplosione di artifici e manufatti pirotecnici per - rispettivamente - la notte di Capodanno e da oggi al 7 gennaio. Nel dettaglio si legge nelle ordinanze che: dalle 21 del 31 dicembre alle 7 dell'1 gennaio, fatti salvi gli orari di attività di ciascuna categoria commerciale, in tutti i centri abitati del comune di Viterbo, è fatto divieto agli esercizi pubblici di somministrazione e agli esercizi commerciali, operanti a qualsiasi titolo, di somministrare o vendere per l'asporto o il consumo, al di fuori del locale e al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo, bevande in bottiglie e contenitori di vetro o metallo. È fatto divieto inoltre, per chiunque, di consumare bevande alimentari in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle piazze e strade pubbliche o aperte al pubblico transito. Per chi non rispetta l'ordinanza sono previste sanzioni: ai trasgressori sarà infatti applicata la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma che va da euro 25,00 a euro 500,00, fatta salva l'applicazione di più gravi sanzioni penali. La versione integrale dell'ordinanza è consultabile sul sito del Comune di Viterbo. (segue) (Rer)