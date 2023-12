Panama: prodotto interno lordo terzo trimestre cresce del 9 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre del 2023, l'economia di Panama è cresciuta del 9 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inec), riportando, dall'inizio dell'anno un aumento dell'8,9 per cento del prodotto interno lordo. La crescita del periodo luglio-settembre è data soprattutto dall'incremento del 34,8 per cento annuo registrato nel settore delle costruzioni, dal +15,5 per cento della vendita di auto nuove e dal 12,7 per cento nella vendita di bevande alcoliche. Impulsi sono arrivati anche dall'aumento dl 15 per cento delle entrate legate al Canale, dall'incremento delle esportazioni di banane (+43,6 per cento) e del +59,9 per cento delle vendite oltre confine dei prodotti ittici. I numeri della crescita complessiva dell'economia potrebbero però entro la fine dell'anno calare in modo sensibile, soprattutto per le ripercussioni delle lunghe settimane di scioperi e proteste scatenate dalla decisione, ora revocata, di rinnovare per altri venti anni il contratto sulla concessione di una miniera di rame, la più grande a cielo aperto di tutta l'America centrale. (Mec)