Treviso: Marcon, contrasto a violenza di genere sia priorità

- Il contrasto alla violenza di genere, "in qualsiasi forma essa si manifesti, fisica, psicologica, verbale, economica, nei suoi tratti più sottili e subdoli, deve essere una priorità". Lo ha detto il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Si sono svolti questo pomeriggio, a Castelfranco Veneto, i funerali di Vanessa Ballan, uccisa davanti alla porta di casa qualche settimana fa. "Due vite spezzate, Vanessa e il bimbo in arrivo, a causa di una violenza, di una disumanità, che provoca sgomento e dolore in tutta la comunità della provincia e del Paese. Esprimo profondo cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane, non ci sono parole che possano colmare questo vuoto immenso. Massimo impegno nella diffusione di una cultura del rispetto, nelle azioni di prevenzione e di ascolto alle persone che denunciano episodi sospetti, nel consolidamento di una rete tra Istituzioni e Forze dell'ordine per individuare e contrastare situazioni critiche", ha concluso. (Rev)