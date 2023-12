Brasile: in terzo trimestre tasso disoccupazione scende al 7,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile è sceso al 7,5 per cento nell'ultimo trimestre, corrispondente ai mesi di settembre, ottobre e novembre. Lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica del Brasile (Ibge). Trattasi del terzo calo consecutivo del numero di disoccupati nel Paese, che sommano attualmente 8,2 milioni di persone, il 6,2 per cento in meno rispetto allo stesso periodo del 2022. Si stima inoltre che 100,5 milioni di persone abbiano un'occupazione, rappresentando una crescita dello 0,9 per cento in comparazione con il trimestre precedente. Il rapporto dimostra anche che il tasso di occupazione attuale è il più alto da quando l'Ibge ha iniziato a pubblicarlo, nel 2012.(Brs)