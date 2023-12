Treviso: Zaia, in nome di Vanessa e Giulia società trovi forza per dire basta a violenza genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In nome di Vanessa e Giulia la società deve trovare la forza per dire basta alla violenza di genere. Lo scrive Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, sui propri canali social dopo aver partecipato al funerale d Vanessa svoltosi nel pomeriggio a Castelfranco Veneto. "Oggi, Vanessa, ti abbiamo dato l'ultimo saluto. Alla fine di quest'anno, davvero tragico per la violenza sulle donne, ti hanno accolto due ali di folla commossa e silenziosa - racconta Zaia -. E ora nel tuo nome, e in quello di Giulia, è importante che l'intera società trovi la forza di dire basta ad ogni sorta di violenza di genere" ."Il mio abbraccio e il mio cordoglio a tutti gli amici e familiari colpiti da questa tragedia. Addio Vanessa", conclude Zaia. (Rev)