Veneto: oltre 526 mila le assunzioni programmate dalle imprese nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 526 mila le assunzioni programmate dalle imprese nel 2023, +4,8 per cento (circa 25 mila) rispetto al 2022. Questo è quanto emerso dal bollettino autunnale 2023 del Sistema informativo excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. "L'indagine Excelsior è uno strumento importante per conoscere le esigenze delle nostre imprese e i profili richiesti – ha commentato il presidente di Unioncamere del Veneto, Mario Pozza – e per guidare le scelte dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. Se l'andamento dell'occupazione nel settore privato quest'anno rimane positivo, nonostante condizioni economiche meno favorevoli nel secondo semestre, continua ad aumentare anche il mismatch occupazionale. Quasi la metà delle ricerche di personale è difficile da realizzare e risultano introvabili gli operai specializzati. E questo potrebbe provocare un rallentamento nella crescita economica di diversi settori nei prossimi anni". "Come sistema camerale – ha proseguito - stiamo mettendo in campo diverse iniziative per invertire questa tendenza, a partire dall'accompagnamento dei giovani al mondo del lavoro con un buon orientamento scolastico. E' importante aiutarli a essere consapevoli delle dinamiche in atto e delle opportunità occupazionali e a scegliere il percorso più utile in un mondo del lavoro in trasformazione. Il nostro impegno è forte anche in tema di internazionalizzazione e di conoscenza dei mercati e delle relative opportunità, con un ruolo chiave della Camere di Commercio italiane all'estero", ha concluso. (segue) (Rev)