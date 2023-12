Veneto: oltre 526 mila le assunzioni programmate dalle imprese nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Regione - prosegue la nota - c'è una maggior difficoltà nel reperire alcuni profili, che in quest'anno ha interessato il 50 per cento delle entrate programmate. Come riporta una nota diffusa da Unioncamere Veneto, l'andamento positivo dell'occupazione nel settore privato è ascrivibile soprattutto alla filiera turistica, che supera le 106 mila assunzioni previste (+10 mila rispetto al 2022 e +22 mila sul 2019), al commercio, oltre 77 mila contratti (rispettivamente, +10 mila e +7 mila), ai servizi di trasporto (40 mila assunzioni), ai servizi alle imprese e alle persone (38 mila) e alle costruzioni (36 mila). Nel 2023 le figure dirigenziali, ad elevata specializzazione e tecniche rappresentano circa il 15 per cento delle assunzioni programmate dalle imprese, con una concentrazione nei tecnici dei rapporti con i mercati (15 mila) e della salute (8 mila); le professioni impiegatizie e quelle qualificate nel commercio e nei servizi rappresentano il gruppo più numeroso, quasi 200 mila entrate previste (circa 40 per cento dei contratti), con i profili più richiesti legati al turismo e commercio (esercenti ed addetti nelle attività di ristorazione con oltre 86 mila assunzioni e addetti alle vendite quasi 45 mila entrate). Per quanto riguarda gli operai specializzati - conclude la nota - e i conduttori di impianti la domande è di quasi 163 mila unità, fra le professioni non qualificate invece i più richiesti sono gli addetti ai servizi di pulizia e gli addetti allo spostamento e consegna delle merci che occupano quasi il 90 per cento del fabbisogno occupazionale del gruppo. (Rev)