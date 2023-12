Lazio: Tiero (Fd'I), bene proroga scadenza per adozione Piano utilizzazione arenili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'approvazione della legge di stabilità della Regione Lazio "considero importante la proroga almeno fino al 30 settembre 2024 della scadenza per l'adozione del Piano di utilizzazione degli arenili (Pua), per dar modo ai Comuni di adeguarsi alla normativa di settore". Lo afferma in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia del Lazio, Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico. "La trasmissione, entro questo termine, alla competente struttura della Regione, della proposta di Pua e di tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle procedure di valutazione ambientale, consente di ritenere soddisfatta la condizione prevista per l'accesso ai bandi e ai finanziamenti regionali dedicati alle aree demaniali con finalità turistico-ricreative - spiega -. Da sempre mi batto per tutelare maggiormente l'economia del mare e per i diritti delle imprese". (segue) (Com)