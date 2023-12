Lazio: Tiero (Fd'I), bene proroga scadenza per adozione Piano utilizzazione arenili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho istituito nei mesi scorsi - prosegue Tiero - un tavolo con balneari, associazioni ed enti locali, avviando quel dialogo costruttivo ed essenziale con interlocutori importanti dei territori. Tra le richieste fatte pervenire c'era anche la proroga della scadenza per l'adozione del Pua da parte dei Comuni. Ne ho parlato ripetutamente con gli assessori Roberta Angelilli e Giancarlo Righini, che ringrazio per la sensibilità mostrata sul tema e la disponibilità a trovare una prima soluzione tempestiva al problema. Ho fatto mia la battaglia per inserire la proroga nella legge di stabilità, affinchè le amministrazioni comunali possano adeguarsi in tempi ragionevoli alla normativa regionale e registro con soddisfazione il fatto che l'amministrazione Rocca ha voluto recepire la mia istanza. Confermo inoltre l'intenzione di portare avanti la proposta di creare autentiche banche di sabbia, permettendo agli operatori balneari la possibilità di salvaguardare le proprie strutture dall'erosione. I centri della costa pontina - conclude -, in particolare, sono alle prese con i problemi legati alla scomparsa della spiaggia nei mesi invernali e occorre intervenire con misure adeguate". (Com)